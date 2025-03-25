الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

إحالة المتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت نيابة الجيزة المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية.

 

وكشفت التحقيقات أن الشاب لقي مصرعه إثر اعتداء آخر عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة دموية، أسفرت عن إصابته حتى لقي مقتله، وذلك بسبب خلافات بينهما.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل بمنطقة بولاق الدكرور.

 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب تم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة الجيزة بولاق الدكرور غرفة عمليات النجدة

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