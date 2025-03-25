قرارات النيابة بشأن حادث انقلاب ميكروباص تسبب في مصرع وإصابة 13 شخصا

تجري نيابة الجيزة تحقيقات في مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى بجنوب الجيزة، وأمرت بانتداب فريق من مرور الجيزة لفحص السيارة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساته، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم، والتصريح بدفن جثة المتوفي.

وقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى الجيزة



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى فى الجيزة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن ذلك وفاة شخص وإصابة 12 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.