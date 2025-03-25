موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية الحلقة 10، تعرض مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري، الحلقة العاشرة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، وذلك في تمام السابعة والربع مساء عبر قناة dmc ومنصة watch it.

أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 9

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "لام شمسية" قد شهدت تطورات مثيرة، حيث يقترح الطبيب المعالج للطفل يوسف عودته لمنزل زوجة ابيه "نيللي" أمينة خليل، حتى لا يشعر بكونه منبوذ منها بعد ما جرى بينه وبين ابنها "ياسين" من لعبة سيئة تعلمها من "وسام" محمد شاهين.

وضمن الأحداث، تتذكر نيللي ما جرى لها في طفولتها وأثر على حياتها وعلاقتها الزوجية، حيث تخبر طبيبتها أنها تذكرت أنها تعرضت للتحرش في طفولتها مما جعلها لا تستطيع ممارسة حياتها الزوجية بأريحية وبشكل طبيعي، لتبدأ معها خطوات العلاج للتعافي من الآثار النفسية التي سببتها لها هذه الحادثة.

وخلال الحلقة، يعود "طارق" أحمد السعدني لمنزل زوجته نيللي ويعتذر لها عما جرى منه من خيانة لها، واعدا إياها أنه سيبقى بجوارها وبجوار ابنيه يوسف وياسين، ويدور بينهما حديث حول ما تعرض له يوسف من تحرش على يد وسام، غير أنه لا يستوعب فكرة أن صديق عمره يفعل ذلك بابنه، إلا أن نيللي تخبره أنه مريض وليس طبيعيا ليدرك ذلك.

وفي نهاية الحلقة وعن طريق الصدفة يلتقي وسام بيوسف في إحدى طرقات المدرسة ويحاول وسام وضع يده على كتف يوسف إلا أن الطفل يغضب ويزيح يده عنه ويهرب على الفور.

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