دفن جثة طفل لقى مصرعه أثناء لهوه بأرجوحة في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه أثناء لهوه بأرجوحة فوق سطح منزله مما أدى إلى التفاف الحبل حول عنقه ووفاته في الحال.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في مصرع طفل بسبب أرجوحة، وكشفوا أنه أثناء لهوه بأرجوحة التف الحبل حول عنقه مما أدى إلى وفاته في الحال.

مصرع طالب في أرجوحة



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من المقدم مصطفى فودة، رئيس مباحث الواحات، يفيد فيه بمصرع “عبد الرحمن، ع”، 11 سنة، طالب، أثناء لهوه بأرجوح، حيث التف الحبل حول عنقه مما أدى إلى وفاته في الحال، وتولت النيابة التحقيق.

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