فى ليالي "هل هلالك"، 9 استعراضات للقومية للفنون الشعبية بساحة الهناجر (صور)

ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور"، أحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل الليلة السادسة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، الذى يقيمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ٩ استعراضات من أشهر استعراضاتها الفنية، منها: الموشح، دبكة المجوز، البمبوطية، التنورة، الحجالة، أم الخلول"، تحت إشراف الفنان محمد الفرماوي مدير عام الفرقة.

ومن المقرر أن تحيي الفرقة القومية للفنون الشعبية حفل اليوم الأحد، وذلك بعد أن وافق الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، على مد فترة إقامة برنامج هل هلالك حتى ٢٦ مارس بدلا من ٢١ مارس، عقب النجاح الجماهيرى الكبير غير المسبوق الذى حققه برنامج هل هلالك هذا العام.

فعاليات هل هلالك

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى كبار نجوم الطرب.

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ٢٠ ليلة عرض متتالية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

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