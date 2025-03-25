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ثقافة وفنون

إليزابيث أولسن" تكشف حقيقة ظهورها في فيلمي AvengersDoomsday وAvengersSecretWars

ScarletWitch، فيتو
ScarletWitch، فيتو

ScarletWitch،  نفت الممثلة "إليزابيث أولسن"، جميع الأخبار التي تفيد، بأنها ستعود لأداء شخصية ScarletWitch، خلال أحداث فيلمي مارفل، AvengersDoomsday، وAvengersSecretWars.

فيما كشفت تقارير صحفية، أن استديوهات مارڤل، ستقوم باستثمار ضخم بمستقبل شخصية ScarletWitch، حيث ستظهر في عدد من مشاريع مارفل المقبلة.

وأوضحت التقارير أن سبب رغبة مارفل في استثمار شخصية ScarletWitch يعود إلي أن تحاليلهم أثبتت أنها واجهة مارڤل حاليًا والجماهير متشوقة لرؤية المزيد من تلك الشخصية.

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مارفل تبدأ العمل على إنتاج فيلم ScarletWitch

 وأعلنت استديوهات مارفل، عن بدء عمليات إنتاج وكتابة فيلم خاص بشخصية  Wanda” ScarletWitch، خلال عام ٢٠٢٥.

وتعمل استوديوهات مارفل، على إنتاج فيلم خاص بشخصية Scarlet Witch، الشهيرة في عالم مارفل للأبطال الخارقين، بسبب تحقيقها النجاح والجماهيرية بين المشاهدين، من خلال ظهورها في أعمال مارفل الأخيرة.

ومن جانبها، أشارت الممثلة “إليزابيث أولسن”، في تصريحات صحفية، إلى أن شخصيتها Scarlet Witch، ليست شريرة، ودائما ما تعترف بأخطائها عند استيعابها لها، قائلة: “هي تشعر أيضا بالمسئولية عما فعلته لهذه المدينة، وهؤلاء الناس بالأكوان المتعددة، ولكنها مازالت تشعر بأن حياتها عبارة عن خسارة كبيرة”.

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