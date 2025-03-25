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رياضة

وزير الرياضة يستقبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية لبحث تعزيز التعاون

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يستقبل عضو اللجنة الأولمبية الدولية

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالسيدة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ضوء الجهود المستمرة لدعم الحركة الأولمبية والرياضيين المصريين.

في مستهل اللقاء، تقدم الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة إلى آية مدني بمناسبة فوزها بعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر الرائدة في الرياضة العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لدعم الرياضيين المصريين على المستوى الدولي.

كما تطرق وزير الشباب والرياضة إلى دور مصر الفاعل في المنظومة الأولمبية، مشيدًا بمشاركة مصر في اختيار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الرياضية، حيث كانت آية مدني هي ممثلة الدولة المصرية في عملية التصويت لاختيار رئيس اللجنة الأولمبية الجديد.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تحياته وتهنئته لرئيسة اللجنة الأولمبية الدولية الجديدة بمناسبة فوزها بهذا المنصب، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في قيادة الحركة الأولمبية العالمية خلال الفترة المقبلة، ومؤكدًا تطلع مصر لتعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية في مختلف المجالات التي تخدم تطور الرياضة عالميًا.

من جانبها، أعربت آية مدني عن سعادتها بلقاء وزير الشباب والرياضة، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة للرياضيين، والذي يساهم في تحقيق إنجازات رياضية متميزة. وأكدت حرصها على التعاون الدائم مع الوزارة لتطوير الرياضة المصرية وتعزيز تواجدها على الساحة الدولية، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف الألعاب الرياضية.

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اللجنة الأولمبية الدولية وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي آية مدني اللجنة الأولمبية

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