الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مايلي سايرس تصدر ألبومها الجديد Something Beautiful في 30 مايو

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو

مايلي سايرس، أعلنت المغنية مايلي سايرس، أن ألبومها الجديد، الذي سيتحمل اسم، Something Beautiful، سيتم إصداره في 30 مايو المقبل.

وكشفت النجمة الأمريكية، مايلي سايرس، عن نظرتها للحياة المثالية، فقالت في تصريحات صحفية، أنها تتمنى لو كانت حياتها بالفعل تشبه حياة هانا مونتانا، وهي الشخصية الشهيرة التي جسدتها في مسلسل تلفزيوني لصالح ديزني لعدة سنوات.

وقالت مايلي: "حياتي المثالية ستكون بمثابة "هانا مونتانا"، وهي أن أكون إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل".

 

Celebs Arabic on X: "في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "هانا مونتانا". https://t.co/RbxzuR4nZm" / X

عرض الشعر المستعار لشخصية لـ مايلي سايرس في حفل Disney Legacy Ceremony 

 وأعلنت استديوهات ديزني، عن عرض الشعر المستعار، الذي ارتدته مايلي سايروس في دورها هانا مونتانا، خلال فاعليات حفل Disney Legacy Ceremony، المقرر إقامته بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٤.

 

 

وتعد شخصية هانا مونتانا، هي الشخصية، التي أطلقت نجومية المغنية والممثلة مايلي سايرس، واستمر عرض المسلسل علي ديزني لمدة ٥ سنوات متتالية، حقق فيها نسب مشاهدات بالملايين حول العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مايلي سايرس الجرامي مايلي سايرس المغنية الأمريكية مايلي سايرس فستان مايلي سايرس

مواد متعلقة

مارفل تعلن عن مدة فيلم Thunderbolts

آبل تطرح الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

الأكثر قراءة

الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

سجل 50.66 جنيها في هذين البنكين، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء

أخبار مصر: موعد وقيمة زيادة أسعار الوقود المتوقعة، شائعة تتسبب في كارثة داخل مسجد بالأقصر، تصريح مثير من وزير الرياضة عن ابنه

النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي

النواب يقر تخفيض غرامات الخطأ الطبي من مليون جنيه لـ 100 ألف بحد أقصى

ليفربول يفاوض غريم محمد صلاح لقيادة هجوم الريدز

منوعات

المزيد

حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في كوريا الجنوبية

بعد 50 عامًا سجن، تعويض ضخم لياباني ثبتت براءته من مجزرة

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ بـ 26 جنيهًا، أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان؟ اعرف موقف الشرع

معارك وغزوات، "ذات الصواري" أول معركة بحرية في التاريخ الإسلامي

ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وما وقتها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية