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رياضة

الدوسري يقود التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية أمام اليابان بتصفيات المونديال

منتخب السعودية،فيتو
منتخب السعودية،فيتو

اعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني  لمنتخب السعودية، تشكيل الاخضر أمام  اليابان، في المباراة التي ستقام  اليوم، الثلاثاء، بملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب السعودية 

تشكيل منتخب اليابان 

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن منتخب أستراليا الوصيف، بفارق 10 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر الذي ضمن بطاقة التأهل.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.

ويعاني منتخب السعودية العديد من الغيابات في مباراة اليابان بسبب لعنة الإصابات التي ضربت صفوفه مؤخرًا، حيث ضمت قائمة الغيابات وفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية كل من: حسن كادش، عبدالإله العمري، سلمان الفرج، محمد كنو، علي البليهي، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري بسبب الإصابة بالإضافة إلى صالح الشهري لأسباب فنية.

ويسعى منتخب السعودية لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على آماله في التأهل المباشر إلى كأس العالم، بينما يخوض منتخب اليابان اللقاء بدون ضغوط بعدما تأكد صعوده إلى بطولة كأس العالم 2026.

اليابان أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026


صعد منتخب اليابان إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد فوزه على البحرين بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة السابعة في التصفيات الأسيوية المؤهلة للمونديال.

وجاء هدفي منتخب اليابان في شباك البحرين عن طريق دايتشي كامادا بالدقيقة 66 وتاكيفوسا كوبو في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليرفع منتخب اليابان رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة متفوقًا بفارق 9 نقاط على منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، ولم يفقد منتخب اليابان سوى نقطتين فقط من مبارياته السبعة في التصفيات خلال التعادل 1-1 مع أستراليا في أكتوبر الماضي.

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