عاملان متهمان بتعريض حياة المواطنين للخطر بعين شمس: كنا بنهزر

أدلى عاملان متهمان باستقلال دراجة نارية وأداء حركات استعراضية وإشهار سلاح أبيض معرضان حياتهما والمواطنين للخطر بعين شمس باعترافات تفصيلية أمام نيابة عين شمس.

وقال المتهمان إنهما لم يكونا يقصدا إيذاء أحد وأن ما فعلاه هو بقصد تصوير فيديو ونشره عبر تطبيق التيك توك لزيادة المشاهدات والأرباح قائلين " كنا بنهزر مش قاصدين أذى لأحد".

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بأداء حركات استعراضية وإشهار أحدهما سلاح أبيض والتلويح به معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بدراجة نارية بعين شمس

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما وتبين انهما عاملان، وبحوزتهما الدراجة النارية – السلاح الأبيض "المستخدمان فى الواقعة" وبمواجتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتهمين والدراجة النارية.

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