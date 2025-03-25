جولة ميدانية لرئيس مياه الإسكندرية للمحطات والروافع ومراكز خدمة العملاء

قام المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، بجولة ميدانية تفقدية شملت محطة مياه شرقي، حيث تابع أداء المحطة واطمأن على كفاءة التشغيل وسلامة العمليات الفنية داخل المحطة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنقية المياه وضمان وصولها إلى المواطنين بأفضل صورة، ياتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شملت الجولة تفقد ورش العمل وكافة العنابر داخل المحطة، حيث استمع إلى تقارير الفنيين والمهندسين حول سير العمل، وأكد على أهمية الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات لضمان استمرارية العمل بأقصى كفاءة.

ثم توجه المهندس أحمد جابر إلى رافع مياه المحمودية، حيث تفقد مرافق الرفع واطمأن على انتظام العمل وفق الخطط التشغيلية الموضوعة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، قام رئيس الشركة بزيارة مركز خدمة العملاء في فرعي محرم بك والبلد، حيث التقى بعدد من العملاء واستمع إلى شكواهم ومطالبهم، وأصدر توجيهاته بسرعة إنجاز الأعمال وحل المشكلات التي تواجه المواطنين بأسرع وقت ممكن.

كما قام بجولة داخل مكاتب الفروع، حيث استمع إلى آراء الموظفين وملاحظاتهم حول سير العمل، مؤكدًا على أهمية تحسين بيئة العمل لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز التواصل مع المواطنين، وضمان سير العمل بكفاءة عالية في جميع مرافق ومحطات الشركة.

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