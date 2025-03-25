الثلاثاء 25 مارس 2025
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ثقافة وفنون

غير متوقعة، مؤلف مسلسل فهد البطل يكشف عن مفاجأة في حلقة الليلة

فهد البطل
فهد البطل

فاجأ المؤلف محمود حمدان، الجمهور بالكشف عن مفاجآت في الحلقة الجديدة من مسلسل فهد البطل، مؤكدًا أن المسلسل أصبح جزءًا من يوميات الكثيرين في المنازل والمقاهي والمحلات.

في هذا السياق، كشف حمدان عن تصاعد الأحداث، ووجود جزء كبير من الإثارة والمتعة في حلقة اليوم الثلاثاء.

وقال حمدان عبر «فيس بوك:"ومازال مسلسل فهد البطل رقم 1 على واتش ات إلى الآن بفضل الله، والأكثر مشاهدة في مصر وفي الخليج، ورقم ١ على منصة فيو ايضا.

وتابع "سعيد أن أغلب البيوت والمقاهي والمحلات فهد البطل بالنسبة لهم المسلسل الأساسي في يومهم، وعدناكم قبل رمضان أن جميع الحلقات هتكون قوية وده اللي حصل، واللي الجميع أشاد بيه الحمد لله، ملحوظة: حلقة النهاردة خطيرة".

من ناحية اخري، كان أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته باستقبال الجمهور خله لال زيارته إلى منطقة إمبابة، حيث توافد الأهالي لاستقباله بحفاوة كبيرة، أثناء ذهابه لمشاهدة حلقة مسلسل فهد البطل.

ونشر عبر حسابه الرسمي ب"فيس بوك" قال فيه: "استقبال أسطوري من إخواتي في إمبابة.. أنتم على رأسي، وأنا ناجح بيكم، إخواتي العشق، الشارع قال فهد البطل".

فهد البطل يتصدر التريند
تصدر مسلسل فهد البطل تريند جوجل بعد عرض الحلقة 23 أمس والتى شهدت عديد من المفاجات التى تزيد من سخونة الأحداث.

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