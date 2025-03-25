إحالة صاحب محل دواجن بتهمة قتل منافسه طمعًا في الربح ببنها للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة صاحب محل دواجن إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من قتل بائع دواجن عمدًا مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو صاحب محل دواجن، تشاجر مع المجني عليه لبيعه الدواجن بمحلٍ مجاور له، بسعر أقل مما حدده.

وبعد انتهاء المشاجرة، بيَّت المتهم النية وعقد العزم على قتله، فأحضر سلاحًا ناريًا وتوجه إلى محل المجني عليه، وأطلق صوبه عيارًا ناريًا فسقط قتيلًا، وهو ما أيده شهود الواقعة، وأسفرت عنه تحريات جهة البحث.

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