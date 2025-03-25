عقد اللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام محافظة،سوهاج اجتماعًا مع مديري المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل في هذا الملف الحيوي في إطار خطة الدولة للاهتمام باإنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء

سكرتير عام محافظة سوهاج يناقش ملف التصالح مع مديري المراكز التكنولوجية

وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الإسراع في إنجاز جميع طلبات التصالح، وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، مع توضيح المستندات المطلوبة ونشرها على نطاق واسع لضمان وصول المعلومات إلى جميع المواطنين. كما تم مناقشة أبرز العقبات والتحديات التي تواجه المنظومة، والعمل على حلها وتذليل أي صعوبات إدارية أو فنية تعوق سير العمل بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وأكد "عبد الجابر" أن المحافظة تعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، والمحافظ، لضمان إنجاز الطلبات في أسرع وقت ممكن، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين الخدمات وتيسير الإجراءات.

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