أصيب 3 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات ولهو الأطفال وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز شرطة سوهاج “طرف أول ”أحمد ا ع خ “، 28 عامًا - عامل، مصابًا برش خرطوش بالقدم اليمني وشقيقه ”طه"، 20 عامًا - عامل، مصابًا برش خرطوش بالوجه ونجل عمهما “ياسر خ ع خ”، 32 عامًا - عامل، مصابًا برش خرطوش بالقدمين وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.



وطرف ثان “وحيد ا ز م”، 28 عامًا - عامل، ”محمود ز ج م"، 65 عامًا - عامل زراعي، الطرفان أبناء عمومه تم ضبط طرفي المشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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