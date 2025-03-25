الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

انتشار أمني مكثف في الساحل السوري واستمرار حركة النزوح

الساحل السوري،فيتو
الساحل السوري،فيتو

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن مدنًا في الساحل تشهد انتشارًا أمنيًا مكثفًا، مع رصد حركة نزوح مستمرة خشية وقوع انتهاكات.

 

وقال المرصد: إن عدة أحياء من بانياس شهدت تواجدًا أمنيًّا، مع إغلاق الطرق المؤدية إلى دير البشل كإجراء احترازي لضبط الأمن والبحث عن المطلوبين من أتباع النظام السابق.

 

وأدى الانتشار الأمني، بحسب المرصد، إلى حركة نزوح من أحياء عدة في بانياس خشية ارتكاب انتهاكات، ورغم تطمينات بثها أحد شيوخ المنطقة في فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الصالات والأماكن العامة الأخرى امتلأت بالنازحين.

 

كما شهدت مدينة جبلة بريف  اللاذقية انتشارًا أمنيًّا مكثفًا عند مداخل ومخارج الأحياء الشعبية، فيما نفذت عناصر الأمن الداخلي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، حملة أمنية في ريف إدلب الجنوبي، وتحديدًا في بلدة التح بريف خان شيخون، لملاحقة مطلوبين من عناصر النظام السابق ورافضي التسوية وتسليم السلاح.

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