تفاصيل المقترح المصري الجديد لوقف إطلاق النار في غزة

قدمت مصر مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق الحرب في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت وكالة “ أسوشيتد برس”.

وفيما يلي أبرز تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمة مسئولون مصريون:

في البداية تم إجراء اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية بين مصر مع نظرائهم في إسرائيل، والإدارة الأمريكية، وقيادة الحركة.

ومن ثم تم طرح المقترح المصري لوقف النار في غزة في إطار جهود التهدئة الجارية، وذلك من خلال اتصالات مصرية - أمريكية رفيعة المستوى جرت أخيرًا.

وأعرب خلالها الجانب المصري عن استعداده للتوصل إلى تفاهم مع الحركة بشأن استمرار الإفراج عن الرهائن، بشرط وجود ضمانات أمريكية واضحة لأي اتفاق محتمل، مشيرا الي أن الحركة لم تنسحب من المحادثات، ولم تُبد رفضًا للتجاوب مع المقترحات المطروحة.

ويضمن المقترح التزام المقاومة بتقديم معلومات تفصيلية عن الأسرى الأحياء، والجثاميين، والمصابين، إلى جانب مواد مصورة تثبت صحة هذه البيانات.

ويتضمن المقترح أيضًا الاتفاق على هدنة أولية يُوقف بموجبها إطلاق النار فورًا، يعقبها انخراط في مفاوضات أعمق للتوصل إلى جدول زمني للإفراج عن بقية الأسرى، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

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