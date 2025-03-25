حيثيات الحكم بإنهاء تعاقد شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا.. العقد يشمل 20 أغنية ومدته 3 سنوات.. والمحكمة: إيقاف نشر أغاني المطربة أضرها ماديًّا ومعنويًّا

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب، والذي يقضي بإنهاء العقد المبرم بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في القضية المرفوعة ضدها من الممثل القانوني لشركة روتانا.



حيثيات الحكم

وكشفت الحيثيات أن “بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا، حيث تتحصل وقائع الدعوى الأصلية في أن المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عقد الخصومة فيها، وأعلنت قانونًا للمدعى عليهما أولًا، شيرين سيد محمد عبدالوهاب، وشهرتها شيرين عبدالوهاب عن نفسها وبصفتها صاحبة ومدير شركة الأمير للإنتاج الفني، وثانيًا، وزير الثقافة بصفته الرئيس الأعلى لمكتب قيد التصرفات”.

طلب المدعي في ختام الدعوى الحكم بما يلي:

وقف نشر الأغاني وعرضها على كافة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت وأي وسيلة مرتبة أو مسموعة للأغاني الثلاث "يقابل حبيبي"، "متحتفل"، و"أنساك" من أداء الفنانة شيرين عبد الوهاب وتأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.



أحقية الشركة في ملكية حقوق استغلال الأغاني المذكورة.



منع تعرض المدعى عليها أولًا والغير لحقوق الشركة المدعية في ملكية الأغاني.



إلزام المدعى عليه الثاني (وزير الثقافة بصفته) بإثبات ملكية الشركة المدعية لحقوق استغلال الأغاني



20 أغنية ومدة العقد 3 سنوات



واضافت الحيثيات: المدعي في دعواه استند إلى أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 16 يوليو 2019، تعاقدت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث منحها العقد الحق الحصري في استغلال واستثمار صوتها في الألبومين بإجمالي 20 أغنية، مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، ومدة العقد 3 سنوات، ويمتد العقد في حال عدم تنفيذ الفنانة للالتزامات المحددة فيه.



المدعي يتهم شيرين عبد الوهاب بعدم الالتزام بالعقد



وتابعت الحيثيات: المدعي دفع بأنه رغم ذلك، لم تقم شيرين عبد الوهاب بتنفيذ التزاماتها وفقًا للعقدين، حيث قامت بتسليم 4 أغاني فقط من أصل 20 أغنية تم الاتفاق عليها، ما أدى إلى إقامة الدعوى رقم 1835 لسنة 2022 أمام المحكمة الاقتصادية، مطالبة بفرض الشرط الجزائي الذي ينص عليه العقد، الذي يقضي بدفع شيرين عبد الوهاب تعويض قدره 10 مليون جنيه عن إخلالها بالعقد، وصدر الحكم لصالح الشركة، حيث تم إلزام الفنانة بدفع المبلغ المحدد لثبوت إخلالها.

وأوضحت الحيثيات ان الفنانة شيرين عبد الوهاب طعنت على هذا الحكم، ما أدى إلى تعديله في الاستئناف حيث تم تخفيض المبلغ إلى 8 مليون جنيه نتيجة لتسليم الفنانة 3 أغنيات من أصل الأغاني المتفق عليها.

تعويض شيرين عبد الوهاب عن الأضرار المادية والأدبية

وبينت المحكمة أن إيقاف نشر الأغاني تسبب في ضرر مادي وأدبي للفنانة شيرين عبدالوهاب، حيث منعت من أداء أغانيها عبر المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية، ما أثر بشكل كبير على مكانتها الفنية.

وفيما يتعلق بالضرر الأدبي، رأت المحكمة أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعرضت لأضرار معنوية جسيمة نتيجة للمنع غير المشروع من بث أغانيها، ما أدى إلى تأثير سلبي على سمعتها الفنية وعلاقتها بجمهورها ولذلك، تم تحديد تعويض قدره مليون وتسعمائة ألف جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية.



وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.



كما حكمت في الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه الأول (شركة روتانا) بدفع تعويض قدره مليوني جنيه للفنانة شيرين عبدالوهاب، مع رفض باقي الطلبات.

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