وزير البترول: زيادة الإنتاج توفر الطاقة لـ 120 مليون مصري وتساهم في نمو الاقتصاد

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العاملين بحقول إنتاج خالدة وبدرالدين وعجيبة وشركة الحفر المصرية الإفطار الرمضاني داخل موقع حقل سلام بشركة خالدة بالصحراء الغربية.

أكد المهندس كريم بدوي خلال حواره مع العاملين أن زيارته برفقة القيادات تأتي في إطار نهج التواصل المباشر مع العاملين بالمواقع الإنتاجية وتقديرا لما يبذلونه من مجهودات جمة لتنفيذ اهداف المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز وإدارة الخزانات الحاوية لهما بكفاءة وتعظيم أنشطة الاستكشاف للتوصل الي احتياطيات جديدة تدعم خطط زيادة الإنتاج مستقبلا، موضحًا أن العنصر البشري بقطاع البترول هو الكنز الحقيقي للقطاع والعصب الرئيسي فى تحقيق النجاحات.

وأكد الوزير للعاملين أن ما يبذلونه من مجهودات في مجال الإنتاج له تأثير كبير علي توفير الطاقة لنحو 120 مليون مصري في حياتهم اليومية ودفع الاقتصاد للنمو علاوة علي كونه الحل الأهم للتغلب علي التحديات ودفع منظومة العمل بالقطاع، مشيرا إلى حرص الوزارة علي التواجد الميداني مع العاملين بالمواقع لتذليل اي تحديات يواجهونها وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة علي النجاح .

كما شدد علي إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنية للحفاظ علي سلامة العاملين وعودتهم لأسرهم سالمين موجها لهم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك وحثهم علي الحفاظ على سلامتهم كنهج حياة ثابت داخل العمل وخارجه.

تعميق تبادل الخبرات ودورها في زيادة الإنتاج

ودعا الوزير العاملين بشركات الإنتاج إلى تبادل الخبرات وتطبيق الأفكار الناجحة والحلول المبتكرة التي أثبتت نجاحها وتعميمها، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في زيادة الإنتاج.



كما تقدم الوزير بخالص العزاء للعاملين في وفاة ثلاثة من زملائهم من فريق عمل شركة الحفر في حادث سير منذ أيام داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أسرهم وزملاؤهم الصبر.

رافق الوزير الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية( إيجاس ) وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة واللواء مجدي عباس رئيس الإدارة المركزية للأمن والمهندس سعيد عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لشركة خالدة للبترول والمهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة بدرالدين للبترول والمهندس ثروت الجندي رئيس شركة عجيبة للبترول والمهندس أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية وجريج ماكدانيال نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية للأصول العالمية ومدير الشركة فى مصر، و فرانشيسكو جاسباري مدير شركة إيني الإيطالية في مصر والمهندس محمود أبو اليزيد مدير العلاقات الخارجية بالشركة.

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