الأحد 23 مارس 2025
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غازتك تنظم إفطارا جماعيا للعاملين بحضور أعضاء مجلس الإدارة

افطار جماعي غاز تك،فيتو
افطار جماعي غاز تك،فيتو

نظمت شركة  غازتك تنظم إفطارا جماعيًّا للعاملين بحضور أعضاء مجلس الإدارة تحت رعاية وبحضور المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حفل إفطار جماعي للعاملين بمنطقة القاهرة وشمال الصعيد بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بهدف تعزيز أواصر الألفة بين العاملين وسط أجواء رمضانية أسرية يعلوها روح الأخوة والمحبة.

وحضر الإفطار أعضاء مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة إيني وقيادات الشركة من الإدارة العليا والعاملين. وألقى فضيلة الشيخ الشيخ محمود الأبيدي من علماء الأزهر الشريف كلمة تقدم فيها بالشكر للسيد المهندس رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وأشار فيها إلى أهمية الترابط والمحبة بين جميع العاملين وتأثيرها في تجاوز تحديات العمل، وفضائل شهر رمضان المعظم، والعشر الأواخر منه وليلة القدر وفضلها وخيرها وبركتها.

وأعرب المهندس فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية والسادة أعضاء مجلس عن تقديرهم للجهود التى يبذلها العاملون وما وصلت إليه الشركة من نتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة مشيدين بروح الحب والمودة السائدة بين العاملين، وتمنوا لهم دوام التقدم والرفعة.

وقام الرئيس المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتهنئة العاملين وأسرهم بمناسبة شهر رمضان المبارك معربا عن سعادته بلقاء الزملاء وجميع العاملين بشهر رمضان المبارك، ومؤكدا على الترابط الأسري وروح الود والمحبة التي يتميز بها جميع العاملين متمنيا للعاملين وأسرهم دوام الصحة والعافية وللشركة مزيدا من التقدم والازدهار.

وأبدى جميع العاملين سعادتهم البالغة بتنظيم حفل الإفطار مؤكدين على أهمية اللقاءات الجماعية خلال هذه الأيام المباركة، والتي تعمل على تعزيز العلاقات والترابط بين العاملين وتؤكد قيم الشركة في العمل كأسرة واحدة مترابطة.

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اجواء رمضان الأزهر الشريف المهندس عبد الفتاح فرحات شهر رمضان المبارك علماء الازهر الشريف منطقة القاهره وشمال الصعيد

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