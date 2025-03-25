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حوادث

أقوال مالك ورشة ميكانيكا سيارات نشب بها حريق

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

استمعت  نيابة السلام إلى أقوال مالك ورشة ميكانيكا نشب بها حريق بشارع الجمهورية في مدينة السلام دون وقوع إصابات.


وقال مالك الورشة انه اثناء اصلاح سيارة داخل الورشة نشب ماس كهربائي من احد الاسلاك الموجودة بها فاندلع الحريق ولم يتهم أحدا جنائيا بالتسبب في اشتعال النيران.


كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة ميكانيكا بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام شارع الجمهورية مدينة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة

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