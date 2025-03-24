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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق ورشة ميكانيكا في السلام

حريق ورشة، فيتو
حريق ورشة، فيتو

أمرت  نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة ورشة ميكانيكا نشب بها حريق بشارع الجمهورية في مدينة السلام لبيان الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة ميكانيكا بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام مدينة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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