مصطفى كامل يكشف كواليس جلسته مع وزير الثقافة بسبب هؤلاء المطربين

قال الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، إن شهر رمضان 2025، كان مختلفا بالنسبة له هو وأسرته بعد مجئ حفيدة من ابنته فرح.

كواليس لقاء مصطفى كامل بوزير الثقافة

وأضاف مصطفى كامل خلال لقائه مع فيتو وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى: "حاسس بإحساس جديد مشقلبنا، غالية حفيدتي أصبحت عندنا أنا وزوجتي حاجة تانية أنا مش مصدق أني بقيت جد".

وكشف مصطفى كامل خلال اللقاء عن كواليس مقابلته مع وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وقال إنه اجتمع معه مؤخرا وقدم له مذكرة بسبب أن معظم الجمهور يظن أن كل من يغني يمتلك كارنيه عضوية النقابة، خاصة بعد انتشار نوعية الاغاني التي تحمل ألفاظ خارجة وتسئ لسمعة نقابة الموسيقيين.

وأشار إلى أنه إذا اكتشف سلوكا ليس منضبطا من قبل أحد حاملي كارنيهات نقابة الموسيقين يقدم علي شطب عضويته علي الفور.

و أكد كامل أنه تقدم لوزارة الثقافة بمذكرة وافية عن المطربين والأغاني التي تحمل ألفاظا خارجة وبتم طرحها على يوتيوب، في حين أن هولاء المطربين ليسوا مقيدين في نقابة الموسيقين، موضحا انه طلب من الوزير التدخل الفوري بسبب كثرة الانحدار الفني في بعض الأغاني حتي يتم القضاء على السلوك غير المنضبط من بعض الأشخاص غير التابعين لنقابة المهن الموسيقية.

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