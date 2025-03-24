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ثقافة وفنون

مصطفى كامل: أرصدة نقابة الموسيقيين تصل إلى 405 ملايين جنيه ونسعى للوصول إلى المليار  (فيديو وصور)

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن النقابة أصبحت تمتلك أحد أعلى الأرصدة المالية بين النقابات في مصر، مشيرًا إلى أن معاشات أعضائها تُعد من بين الأعلى على مستوى النقابات المهنية.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النقابة، أعلن مصطفى كامل أن أرصدة نقابة المهن الموسيقية في البنوك بلغت 405 ملايين جنيه، موضحًا أنه تفاجأ بهذا الرقم عند توليه المسئولية، وأكد أن النقابة تسير في مسار مالي مستقر يؤمّن مستقبلًا جيدًا للأعضاء.

وأضاف النقيب أن النقابة تسعى إلى مضاعفة مواردها خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن تصل أرصدة النقابة إلى مليار جنيه خلال خمس سنوات، ما يعزز قدرتها على تقديم مزيد من الخدمات لأعضائها، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات والرعاية الصحية.

ومن ناحية أخرى كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قررت إيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ«مسلم»، ومنعه من ممارسة الغناء، لعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة.

 

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها:"بعد الاطلاع على الشكاوى المقدمة للنقابة العامة في حق المطرب مسلم ولعدم التزامه باللوائح المعمول بها في النقابة، قررت إنهاء التصريح السنوي الصادر للمطرب مسلم ومنعه من مزاولة المهنة، ويعمم ذلك القرار على جميع المنشآت ومنظمي الحفلات وجميع الجهات المختصة".

 

وجاء قرار نقابة الموسيقيين بسبب كثرة الشكاوى المقدمة ضد المطرب مسلم من متعهدى الحفلات وغيرهم وعدم التزامه بالمواعيد والتعاقدات.

 

وأعلنت النقابة العامة عزمها اتخاذ القرارات السريعة والحاسمة بل واللازمة فور علمها بوجود أى مطرب لم يلتزم بالقواعد المعمول بها في النقابة، وسوف يستمر النقيب العام ومجلس إدارته في التصدي لكل ماهو غير سليم.

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