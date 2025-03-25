سيد الناس الحلقة 25، حبس ميادة في قضية قتل أدهم الجارحي وأحمد زاهر ينجح في سرقة منجم الذهب

مسلسل سيد الناس حلقة 25، شهدت الحلقة 25 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم بطولته عمرو سعد في رمضان 2025، أحداثًا مثيرة.

مسلسل سيد الناس حلقة 25

وشهدت الحلقة، حبس ميادة الجباس “ملك أحمد زاهر” على ذمة التحقيق في قضية قتل نجل عمرو سعد أدهم الجارحي وكثرت الشكوك حول قتلها له، بعد شهادتها الناقصة أمام النيابة، ويدخل “الجارحي” عليها ويهددها بقتلها إذا ثبتت الجريمة عليها.

وتتوالى الأحداث، وينجح الجباس “أحمد زاهر” في سرقة منجم الدهب، ويقوم بخداع أشقاء الجارحي أبو العباس “عمرو سعد”، كل من مجدي وعفيفي ويبلغهم بأن شقيقهم غدر بهما وسرق الدهب.

مسلسل سيد الناس ، شهدت الحلقة 24 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في موسم رمضان 2025، أحداثًا مشوقة.

الحلقة 24 من مسلسل سيد الناس

وبدأت الحلقة، بمفاجأة “عمرو سعد” “الجارحي” للجباس “أحمد زاهر”، حيث إنه قام بسرقة كل الذهب الموجود في المنجم بعدما شعر بالخيانة تجاه “الجباس” الذي كان يريد أن يستولي عليه كله.

وتتوالى الأحداث، ويقرر “الجباس” أن ينتقم من حسنين، الذي باعه للجارحي ويقوم بخطف زوجته وأبنائه، بعدما غدر به وساعد الجارحي في سرقة الذهب، وفي مشهد آخر، يكشف حسنين أن الجباس خطف زوجته وبناته بعد خيانته له الجارحي.

وتستكمل الأحداث، وتذهب الشرطة لضبط وإحضار “ميادة الجباس” بعد كثرة الشكوك حول قتلها لأدهم الجارحي نجل عمرو سعد، حيث إنها لم تخبر الشرطة أنها قد كانت تزوجت من أدهم في نفس ليلة قتله.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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