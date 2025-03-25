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التموين: صرف 98% من السلع والدعم الإضافي على البطاقات التموينية

السلع التموينية،
السلع التموينية، فيتو
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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات التموين والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة، لتلبية احتياجات 64 مليون مواطن مقيدين على تلك البطاقات، حيث انتهت من صرف 98% من السلع التموينية خلال شهر مارس الجاري. 

 

وتوفر وزارة التموين شهريًّا ما يقرب من 30 صنفًا متنوعًا من السلع الأساسية، بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًّا، بإجمالي يصل إلى نحو 37 مليار جنيه سنويًّا، ضمن جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع المدعمة.

 

استقرار أسعار السلع التموينية خلال مارس 2025

 وأوضحت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية المقررة لشهر مارس 2025 مستقرة، دون أي زيادات، وذلك في إطار حرص الوزارة على التخفيف عن المواطنين.

 

صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

من ناحية أخرى، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بالتأكد من صرف الزيادات المقررة على البطاقات التموينية، والتي تشمل 125 جنيهًا لبطاقة الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين.

 

 وأشار ت إلى ٱنها تتابع بشكل دقيق عملية الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.

 

وبدأت وزارة التموين تنفيذ آلية صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية، وذلك وفق إجراءات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.

وتتم عملية الصرف وفق نظام دقيق يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، حيث تتولى هيئة الإنتاج الحربي إرسال رسالة نصية عبر بون صرف الخبز لكل بطاقة مستحقة، تتضمن إشعارًا بإضافة مبلغ الدعم المخصص، حيث يتم صرف دعم مالي إضافي لحاملي البطاقات التموينية، وتحصل البطاقة التي تضم فردين على 125 جنيهًا، بينما تستفيد البطاقات التي تضم ثلاثة أفراد أو أكثر من 250 جنيهًا، وذلك ضمن منظومة الدعم التمويني التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. 

 

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة توفير السلع التموينية الواردة في قائمة الدعم، وتوزيعها على فروع الجملة المنتشرة في جميع المحافظات وفقًا لحصة كل منطقة.

 

ويتم إلزام المنافذ التموينية بتوفير السلع، حيث يتم تسليم السلع للتجار التموينيين ومنافذ "جمعيتي" بنسب محددة، مع إمكانية الاستعاضة الدورية للسلع لضمان توفرها بشكل مستمر.

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