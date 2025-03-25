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أخبار مصر

المركز القومي للبحوث يطلق سلسلة فيديوهات توعوية "صحتك في العيد"

المركز القومي للبحوث،
المركز القومي للبحوث، فيتو

تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم المحتوى التوعوي الهادف.

 

 وتقوم بنشر سلسلة فيديوهات جديدة بعنوان "صحتك في العيد"، والتي يقدمها نخبة من علماء المركز القومي للبحوث.

ومن المقرر البدء في نشر الفيديوهات اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، للحصول على أهم النصائح الطبية والعلمية للحفاظ على صحتكم خلال أيام العيد.

 

وفي سياق اخر يواصل معهد تيودر بلهارس نشر إرشادات هامة للصائمين خلال شهر رمضان،  وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك. 

 

معهد تيودر بلهارس يوضح 5 عادات يجب تجنبها خلال شهر رمضان

قدم محمد رفاعي، باحث الجهاز الهضمي والكبد، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، قائمة بالعادات الغذائية التي يجب تجنبها خلال رمضان. 

 عادات غذائية يجب تجنبها خلال رمضان:
 

 تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.
 

 الإكثار من الأطعمة المقلية والمُسكرة.

 التدخين بعد الإفطار مباشرة.

 النوم فورًا بعد تناول الطعام.

 شرب القهوة بكميات كبيرة.

 تؤدي هذه العادات إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، مما قد يسبب الشعور بالحموضة وعدم الراحة. لذا، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتقليل أعراض الحموضة وتحسين الهضم أثناء الصيام.

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التعليم العالي الجهاز الهضمي والكبد العادات الغذائية المركز القومي للبحوث شهر رمضان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالى

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