الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات القدرات أساتذة الجامعات التعليم العالي الجامعات الأهلية الجامعات الاهلية والتكنولوجية الشهادة الثانوية المعاهد العليا الخاصة جامعة جنوب الوادي جامعة قنا طلاب الشهادة الثانوية

مواد متعلقة

تعيينات جديدة بكلية الألسن جامعة عين شمس

بروتوكول تعاون بين "بحوث الفلزات" و"معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا"

إنشاء 3 فروع لجامعة الإسكندرية بالسعودية والعراق واليونان

الأعلى للجامعات يعتمد قرار تغيير اسم جامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة قنا

تخصيص 150 فدان بحدائق العاصمة لإنشاء حرمًا لجامعة حلوان

الأعلى للجامعات يقرر تشكل لجنة لتطوير الدراما والإعلام

الأعلى للجامعات: إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء 3 أفرع لجامعة الإسكندرية بالخارج

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

رامي عياش يعلق على تصريحات ميريام فارس المسيئة لمصر

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24 مارس 2025 (أخر تحديث)

منوعات

المزيد

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

رددها الآن، 25 دعاء للأبناء في ليلة القدر

ما الحكمة الإلهية في إخفاء موعد ليلة القدر؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية