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ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قبل قمة الأرجنتين والبرازيل

ترتيب تصفيات أمريكا
ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

تصفيات كأس العالم، يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل مباريات الجولة الـ 14.


ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 


1- الأرجنتين 28 نقطة

2- الإكوادور 22 نقطة

3- البرازيل 21 نقطة

4- أوروجواي 20 نقطة

5- باراجواي 20 نقطة

6- كولومبيا 19 نقطة

7- بوليفيا 13 نقطة

8- فنزويلا 12 نقطة

9- بيرو 10 نقاط

10- تشيلي 9 نقاط

جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية

وتشهد الجولة الـ 14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قمة منتظرة بين الأرجنتين والبرازيل.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال 

الثلاثاء 25 مارس 

بوليفيا ضد أوروجواي - 10 مساءً 

الأربعاء 26 مارس 

تشيلي ضد الإكوادور - 2 صباحًا

فنزويلا ضد بيرو - 2 صباحًا

كولومبيا ضد باراجواي - 2 صباحًا

الأرجنتين ضد البرازيل - 2 صباحًا

نظام تصفيات أمريكا الجنوبية للتأهل لكأس العالم

 وتعتمد تصفيات أمريكا الجنوبية “كونميبول" لنهائيات كأس العالم 2026 على نظام دوري المجمع، وتلعب جميع المنتخبات العشرة المشاركة مع بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، مما يعني أن كل منتخب يخوض 18 مباراة.

ويتم ترتيب المنتخبات بعد انتهاء جميع الجولات حسب عدد النقاط التي حصلت عليها، ويتأهل عدد محدد من المنتخبات التي تحتل المراكز الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

 

 

أما المنتخبات التي تحتل المراكز التالية، فقد تضطر إلى خوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لتحديد المتأهلين النهائيين.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية كونميبول، سيتأهل 6 منتخبات مباشرة إلى البطولة بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمنتخب سابع فرصة التأهل عن طريق الملحق الدولي.

هذا النظام يعني أن 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية تتأهل مباشرة، مع فرصة لمنتخب سابع عبر الملحق.

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