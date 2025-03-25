التشكيل المتوقع لقمة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات المونديال

يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره منتخب البرازيل، ضمن الجولة الرابعة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 صباح غدا الأربعاء على ملعب "مونيمونتال" في الأرجنتين.

وجاء التشكيل المتوقع لقمة الأرجنتين والبرازيل كالتالي:

تشكيل منتخب الأرجنتين



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس اوتامندي، نيكولاس تاليافكو.

خط الوسط: لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، اليكسيس ماك اليستر، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، تياجو ألمادا.

تشكيل البرازيل



حراسة المرمى: بينتو ماثيوس كريبسكي.

خط الدفاع: ويسلي، ماركينيوس كوريا، موريلو، جويلهيرمي أرانا.

خط الوسط الدفاعي: جويلاينتون، فرناندو دينيز,

خط الوسط الهجومي: رودريجو جوس، رافينيا، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026



تنطلق مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة الثانية صباح غد الأربعاء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

تذاع مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة SSC1 HD.



ويحتل منتخب الأرجنتين صدارة التصفيات برصيد 28 نقطة، في حين أن البرازيل لديه 21 نقطة في المركز الثالث.



وحققت الأرجنتين فوزًا على البرازيل بهدف دون رد في مباراتهما في الدور الأول من التصفيات على ملعب "ماراكانا".



ويفتقد منتخب الأرجنتين خدمات النجم ليونيل ميسي، حيث لم يتم استدعائه لمعسكر شهر مارس بسبب الإصابة، وبالمثل يغيب نيمار عن منتخب البرازيل.

ورفع البرازيلي رافينيا، راية التحدي قبل القمة المرتقبة لمنتخب البرازيل أمام الأرجنتين، فجر الأربعاء المقبل، في الجولة 14 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

رافينيا، حل ضيفا على النجم البرازيلي المعتزل روماريو نجم مونديال 1994، علي بودكاست قبل مباراة الارجنتين والبرازيل.

وقال روماريو في حديثه مع رافينيا: "سنواجه الأرجنتين منافسنا الأزلي، والآن نحمد الله أنهم بدون ميسي، هل نحن بصدد الفوز عليهم؟".

ورد رافينيا بثقة بالغة "بلا شك.. سنهزم الأرجنتين داخل وخارج المستطيل الأخضر".



ووجه روماريو، سؤالا جديدا لرافينيا "هل ستسجل في مرماهم؟"، ليجيب "نعم، سأحاول التسجيل بأي طريقة، سنسحقهم، اللعنة عليهم".

ويدخل منتخب البرازيل، في اختبار قوي، لتحقيق أول فوز على غريمه التقليدي، منذ ما يقرب من 6 سنوات، حيث يعود آخر فوز لراقصي السامبا بنتيجة 2- 0 في دور قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز في مباراة الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بهدف سجله نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا، خلال نوفمبر 2023.

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