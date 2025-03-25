شهادة معاملة أطفال، محمد هنيدي يدخل في خلافات مع ابنته

مسلسلات رمضان 2025 ، يدخل الفنان محمد هنيدي في خلافات مع ابنته ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال، وذلك بسبب ماضيه الذي لا يتذكر منه شيئًا.

أحداث الحلقة 25 من شهادة معاملة أطفال

شهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، انفصال "سعد المحامي" صبري فواز عن زوجته الثانية "جليلة" جيهان خليل، وذلك بعد مصارحة مقبولة له إنها لن تعطيه الشيكات إلا بعد انفصاله عنها.

وتتطور قصة الحب بين عبد الستار الكف والطبيبة التي تعالجه، وتلعب دورها نهى عابدين، والتي تقف بجانبه في كل المصائب التي يتعرض لها.

الحلقة 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وخلال الحلقة 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، ذهب سعد المحامي إلى جليلة التي تجسدها وطلقها بعد أن طلبت منه مقبولة زوجته الأولى، لتعطيه الشيكات التي أخدتها منه، وبعد الطلاق عاد المحامي مرة أخرى لمقبولة لتطلب منه هي الأخرى الطلاق.

ومن ناحية أخرى هددته جليلة بعد طلاقها منه، وذلك بعد أن قامت بتوكيل عبد الستار الكف الذي يجسد دروه محمد هنيدي لكي تنتقم من الحامي.

ويدخل أولاد عبد الرحيم غلاب في خلاف بسبب أن كل منهم يريد الآخر يسير وفق رائه هو مما جعل الخلاف زاد بينهما.

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب عبد الستار الكف للمعلم "شمرت" الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، والذي دبر الحادث له قبل 20 عامًا.

وتقوم مقبولة "سما إبراهيم ' بسرقة زوجها "سعد" صبري فواز، وتسرق بعض الشيكات الخاصة ببعض العملاء مما يجعله يقع في مشاكل كبيرة.

وتكشف مقبولة لابنتها أن جدتها علي قيد الحياة، وأن والدها قام بوضعها في دار مسنين، وتقرر ابنة عبد الستار الذهاب إليها.

ويطلب عبد الستار الكف من مقبولة أن تحكى له أكثر عن والدته، بينما يظهر " وحيد" خالد أنور، لابن عبد الرحيم غلاب، الذي يلعب دوره الفنان وليد فواز كي يخبره بكل ما يعرفه عن عبد الستار الكف.

وتواجه مقبولة زوجها سعد الحامي، أنه قام بالزواج عليها، وأنها هي التي قامت بسرقة الشيكات التي قامت بأخذها، ولم يحصل عليها إلا أن قام بتطليق زوجته الثانية.

أحداث الحلقة 23 من شهادة معاملة أطفال

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، بحث ابنة عبد الستار الكف "محمد هنيدي" وصديقها وحيد “خالد أنور” علي الشجرة التي أخفي الذهب بجانبها منذ 20 عامًا، بمساعدة خبير زراعي.

ويقوم سعد "صبري فواز" بمحاولة الانفصال عن زوجته الثانية جليلة بعد تشويه وجهها بسبب عمليات التجميل، وتقوم ابنة عبدالستار الكف بدفع مليون جنيه قيمة وصل أمانة، لخروجه من السجن.

وتكشف مقبولة "سما إبراهيم" لزوجها سعد الحامي "صبري فواز" عن خيانته لها مع إحدي الموكلات لديه، مما يجعله يقرر الخروج من المنزل، ويحاول عبدالستار الكف الوصول للذهب قبل أي شخص آخر من المحاطين به.

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل شهادة معاملة أطفال للفنان محمد هنيدي، حبس عبد الستار الكف في إحدى قضايا وصل الأمانة.

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