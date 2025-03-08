كاميرات تصوير حديثة وغرفة VAR بدورات كرة القدم الرمضانية بالشرقية (فيديو وصور)

دورات كرة القدم الرمضانية، تعتبر الدورات الرمضانية لكرة القدم في معظم مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية سمة مميزة وطقوس معتادة لشهر رمضان الكريم.. وتشهد تلك الدورات تنظيما رائعا وتنافسا كبيرا بين كل الفرق، كما يتم خلالها تقديم جوائز قيمة للفائزين.

استخدام تقنية الفاربدورات كرة القدم بالشرقية

فيما انطلقت الدورات الرمضانية بالمحافظة وابرزها دورة القضاة والصيرافية ويونس وكفرابو حسين ونادى الشرقية الرياضي على ملاعب ترابية ونجيل صناعي ليفاجئ المواطنين بإمكانيتها الضخمة ووجود كاميرات مثبتة أعلى المرمى وبأماكن متفرقة بالملعب فضلا عن غرفة VAR بداخلها حكم.

كاميرات تصويرحديثة وغرفة VAR بدورات كرة القدم الرمضانية بالشرقية،فيتو

تقنية الفار تثير اعجاب الجمهور

أثارت إعجاب الجماهيرتلك الأفكار البسيطة في الدورة الرمضانية وذلك مع ظهور تقنية الفارالتي من خلالها يستطيع حكم الفاراستدعاء حكم الساحة لمراجعة لعبة ما ويتخذ علي إثرها القرار السليم بعد الرجوع لغرفة الفار.

أحد القائمين على تنظيم الدورات الرمضانية

فيما كشف احد القائمين على تنظيم الدورات الرمضانية بالمحافظة، إن تقنية الفارتم تطويرها بشكلٍ كبيرعن العام الماضي وأصبح عدد الكاميرات يتجاوز4 كاميرات مثبتة باماكن مفرقة بالملاعب بغرض تحقيق العدالة بين كل فرق الدورات الرمضانية ومنع وقوع المشاجرات.

دورات كرة القدم الرمضانية بالشرقية،فيتو

وأضاف، تقنية الفار أصبحت ضرورية في كل ملاعب كرة القدم ومنها الدورات الرمضانية التي لها جمهور عريض لافتا الي وجود حكم مساعد مخصص للفار، ويتم استدعاء حكم المباراة في حالة وجود أي خطأ أو ارتكاب أي مخالفة يمكن أن تؤثر في نتيجة المباراة ويذهب الحكم بنفسه ويشاهد الخطأ وعليه يتخذ قراره بعد اعادة الموقف الذي يريد مراجعته على الشاشة بالعرض البطئ.

تطور تنظيم الدورات الرمضانية

الدورات الرمضانية بدأ تنظيمها قديما داخل كل منطقة وكل شارع فالرصيف هو خط التماس، ويكفيك قالبان من الطوب لتحديد المرمي، ولا يوجد زي موحد، بل أن قوام الفريق نفسه غير ثابت، لكن الشيء الثابت هو النظام الذي فرض على الجميع، فيتم تحديد الوقت المناسب لمباريات الغد في نهاية اليوم، وفي كل الأحوال تكون في نهار رمضان، لأنه ببساطة لا يوجد إضاءة.

كاميرات تصويرحديثة وغرفة VAR بدورات كرة القدم الرمضانية بالشرقية،فيتو1

أرض واسعة لاقامة المباريات

وأصبحت الدورات الرمضانية أكثر تنظيما، فبدأ البحث عن أرض واسعة، لا يستثمرها صاحبها، أو ربما لايسأل عنها، وبدأ رسم خطوط الملعب بالجير، والمرمى بعرضات خشبية، وتم تكوين مجموعات لتنظيم المباريات والمواعيد والجماهير المحتدشة، ولا يوجد زي رسمي موحد بل يكف أن تكون ألوان كل فريق متقاربة، وكان الأشتراك في الدورة بإشتراك زهيد، والجوائز عبارة عن طقم رياضي للفريق الفائز وميداليات وكؤوس.

ملاعب النجيل الصناعي

وبدأت الدورات الرمضانية الرياضية في التحول بإقامتها بملاعب النجيل الصناعي التي انتشرت في السنوات الأخيرة وتحت الأضواء الكاشفة في بعض الأحيان ولم يقتصر الأمر على إقامتها بعد الإفطار بل لجوء البعض إلى إعادة المواقف التحكيمية واللجوء لتقنية الفار الخاصة بالدورات الرمضانية والتي من أبرزها استخدام الموبايل لإعادة المواقف ولجوء الحكام إليها في بعض الأحيان.

دورات رمضان للدعاية

وأخذت الدورات الرمضانية منحنى آخر بقيام المرشحين للانتخابات في عدد من القرى بإقامة تلك الدورات للدعاية الشخصية له من خلال توفير جوائز للفرق وطباعة صور واسم المرشح عليها.

جمهوردورات كرة القدم،فيتو

تنافس بين القري وأزمات

كما تشهد الدورات الرمضانية تنافس كبير بين القري المشاركة للحصول على المراكز الأول لكن أبرز الأزمات التي تواجه تلك الدورات كانت الخلافات في نهاية المباريات والتي تتطلب في بعض الأحيان تدخل المنظمين والأمن بسبب الخروج عن النص بين الفرق.

جماهيرية الدورات الرمضانية

وتلقي الدورات الرمضانية التي تنظمها القري قبولا جماهيريا وإقبال كبير من الجماهير لتشجيع فريق القرية الخاص بهم ودائما ما تفرز تلك الدورات لاعبين مميزين ي مراحل الناشئين وتكون طريقا لهم لطرق أبواب المجد في الأندية بعد ذلك.

دورات رمضان للنقابات والطلاب

وبفضل الاهتمام الكبيرللدورات الرمضانية وكرة القدم بصفة خاصة قامت العديد من النقابات والجامعات والمدن الطلابية إلى تنظيم دورات رمضانية رياضية خلال شهر رمضان الكريم نظرا للشغف الكبير للساحرة المستديرة.

كاميرات تصويرحديثة وغرفة VAR بدورات كرة القدم الرمضانية بالشرقية،فيتو1

بيزنس الدورات الرمضانية الرياضية

دورات رمضان الرياضية لم تقتصر اقامتها علي التنافس والفوز بالمراكز الأولى إلا أنها أخذت طابع البيزنس في بعض الأحيان من خلال المنظمين أو تواجد نجوم كبار في الافتتاح أو الختام مقابل مبالغ مالية تمنح لهم من أجل جذب الأنظار لتلك الدورات خاصة التي ينظمها المرشحين للانتخابات.

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