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ثقافة وفنون

الكابتن الحلقة 8، انهيار آية سماحة وتطورات غير متوقعة لـ أكرم حسني (فيديو)

الكابتن، فيتو
الكابتن، فيتو

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكوميديا الشبابي المعنون بـ “الكابتن” تطورات كبيرة لأكرم حسني وأرواح الطائرة التي لقوا مصرعهم على يده.

 

مسلسل الكابتن الحلقة 8

إذ شهدت الحلقة ببحث الكابتن “أكرم حسني” عن طريقة للتقرب والإعجاب بين رانيا والتي تجسد دورها الفنانة الشابة “وئام مجدي” لتقع في حب تامر الذي يجسد دوره الشاب أحمد عبد الوهاب، وذلك لتحقيق وصية الروح عاطف الذي يجسد دوره الفنان «أحمد الرافعي».


وهو ما ينجح فيه في الفعل وتقام حفل خطوبة بين رانيا وتامر، فيما تنهار آية سماحة لكون الجميع يرتبط رسميا بينما أكرم حسني يؤجل حفل زفافهم دائمًا.

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.


ويعرض مسلسل الكابتن على قناة DMC الساعة 9:45 مساء ويعاد الساعة 3:45 مساء والساعة 8 صباحًا، كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 11:15 صباحًا والساعة 7:30 مساء هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it.

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