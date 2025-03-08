الكابتن الحلقة 8، انهيار آية سماحة وتطورات غير متوقعة لـ أكرم حسني (فيديو)

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الكوميديا الشبابي المعنون بـ “الكابتن” تطورات كبيرة لأكرم حسني وأرواح الطائرة التي لقوا مصرعهم على يده.

مسلسل الكابتن الحلقة 8

إذ شهدت الحلقة ببحث الكابتن “أكرم حسني” عن طريقة للتقرب والإعجاب بين رانيا والتي تجسد دورها الفنانة الشابة “وئام مجدي” لتقع في حب تامر الذي يجسد دوره الشاب أحمد عبد الوهاب، وذلك لتحقيق وصية الروح عاطف الذي يجسد دوره الفنان «أحمد الرافعي».

مش هتتوقعوا مين وقع في حب رانيا وهيتجوزها 😂❤️



اتفرج على مسلسل #الكابتن حصريًا على #WATCHIT

من هنا https://t.co/1NUWgbHvfh



اشترك الآن بباقات جديدة تبدأ من ١٩.٩٩ج في الشهر ١٩٩.٩٩ج في السنة! https://t.co/vTMYn7hh6X#رمضانك_عندنا

حصريًا على WATCH IT في جميع أنحاء العالم pic.twitter.com/HYNoiQlg54 — WATCH IT (@WatchiTMENA) March 7, 2025



وهو ما ينجح فيه في الفعل وتقام حفل خطوبة بين رانيا وتامر، فيما تنهار آية سماحة لكون الجميع يرتبط رسميا بينما أكرم حسني يؤجل حفل زفافهم دائمًا.

أبطال مسلسل الكابتن

العمل قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وغيرهم.



ويعرض مسلسل الكابتن على قناة DMC الساعة 9:45 مساء ويعاد الساعة 3:45 مساء والساعة 8 صباحًا، كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 12 منتصف الليل ويعاد الساعة 11:15 صباحًا والساعة 7:30 مساء هذا بالإضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.