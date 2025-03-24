الكرة الطائرة، الزمالك يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري

الكرة الطائرة، فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "رجال" على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات بطولة الدوري.

الزمالك والاتحاد السكندري

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 23 لصالح الاتحاد السكندري

25 - 23 لصالح الزمالك

25 - 23 لصالح الاتحاد السكندري

25 - 17 لصالح الزمالك

15 - 13 لصالح الزمالك

الجهاز الفني لطائرة الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، حاتم قنديل مدلكًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات.

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