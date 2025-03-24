فهد البطل حلقة 24، مشهد مؤثر لأحمد العوضي بعد وفاة والدته في أحضانه (فيديو)

مسلسل فهد البطل حلقة 24، شهدت الحلقة 24 من مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي في سباق رمضان 2025 أحداثًا مثيرة.

فهد البطل حلقة 24

وشهدت الحلقة، مشهدًا مؤثرًا لفهد البطل “أحمد العوضي”، أثناء لقائه الأول بوالدته وفاء التي تقوم بدورها صفاء الطوخي بعد مرور 30 سنة وأكدت له أنها تزوجت عمه غلاب رغمًا عنها لكي تحافظ على نجلهما عمرو.

وتتوالى الأحداث، وتتوفى وفاء في أحضان نجلها فهد البطل في لحظة مؤثرة، ودخلت كارولين عزمي شقيقته في صدمة كبيرة وظلت تردد “ياما ما تسيبناش”.

وتستكمل الأحداث، ولأول مرة يتخلي “غلاب” أحمد عبد العزيز عن جبروته، حيث إنه تحول إلى طفل مكسور بعد وفاة زوجته وفاء، حيث إن صدمته جعلته لا يستوعب وفاتها.

مسلسل فهد البطل ، وشهدت الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي أحداثًا مشوقة، حيث تم نقل كناريا “ميرنا نور الدين” إلى المستشفى بعد تعرضها للضرب حتى فقدت جنينها، كما أنها دخلت في حالة صدمة بعد معرفتها بوفاة والدها “شوقي” الذي دهسته سيارة أثناء محاولته الهروب من فهد الذي وصل له لكي يسترجع حق شقيقته رواية التي تعرضت للاغتصاب بسببه على يد هشام.

وتتوالى الأحداث، وتنجح “ولاء” شقيقة كناريا في الوقيعة بينها وبين زوجها فهد، حيث أنها أخبرتها بأن فهد هو الذي قتل والدهما كما أنه يحبها هي، وتصدق “كناريا” كلام شقيقتها ولاء.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.