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لحظة تشييع جثامين ضحايا حادث الدهس بقنا (فيديو)

لحظة تشييع جثامين
لحظة تشييع جثامين ضحايا حادث الدهس بقنا

شيع الأهالي بمستشفي قنا العام، ضحايا حادث الدهس وسط حالة من الحزن والأسى على رحيل الدكتور طارق عبد الحكيم سليمان الطبيب بقسم النساء والتوليد بالمستشفي والذي راح إثر حادث أليم في الساعات الأولى من صباح اليوم عندما دهست تريلا سيارة ملاكي كانوا يستقلونها عند عودتهم من مطار الأقصر الدولي بعد أداء مناسك العمرة ورفقته والده وصديق لهم.

وقد رصدت فيتو لحظة خروج الجثامين في ٣ سيارات مجهزة بنعوش لتشيعهم إلى مدافن القرية.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم طبيب نساء وتوليد بمستشفى قنا العام، إثر حادث دهس سيارة تريلا نقل ثقيل لسيارة ملاكي على مدخل قرية المراشدة الصحراوي، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا في أخرى ملاكي على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وهم الدكتور طارق عبد الحكيم، 32 عامًا، أخصائي نساء وتوليد، ووالده عبد الحكيم علي، وجارهما صلاح حسن سيد، جميعهم من مركز نقادة، داخل السيارة الملاكي دهستهم تريلا على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة مركز الوقف، وجاري استخراج الجثامين من السيارة لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

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الوقف شمال محافظة قنا قرية المراشدة قنا العام قنا محافظة قنا

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