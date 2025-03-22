الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل حسبة عمري الحلقة 8، عمرو عبد الجليل يطلب روجينا لبيت الطاعة ويتهمها بسرقته

حسبة عمري
حسبة عمري

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “حسبة عمري” الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، عدد من الأحداث المشوقة، حيث فوجئ زوجها فاروق “عمرو عبد الجليل”، باختفاء الصندوق الذي كان يضع به أوراقه الخاصة.

وتأكد فاروق أن زوجته هند “روجينا” هي التي سرقت الصندوق من أجل استخدام الأوراق التي به في قضيتها ضد.

وقرر فاروق أن يطلب هند إلى بيت الطاعة، حيث استأجر شقة سكنية في مكان بعيد، استعداد لتحريك دعوى قضائية بالطاعة.

 

قصة مسلسل حسبة عمري

 ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية"

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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أبطال مسلسل حسبة عمري حسبة عمري روجينا

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