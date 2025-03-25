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خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

معلم مساعد، فيتو
معلم مساعد، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمادة الرياضيات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف معلم مساعد مادة الرياضيات

وحول خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمادة  الرياضيات، فإنها تتضمن ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا.

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات

وكان الجهاز قد أعلن يناير في ١٤ يناير الماضي عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات  المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

 

 وجاء ذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد، وقام بفتح باب التقديم في الفترة من ٢٩ يناير حتى ١٢ فبراير الماضي.

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