مواصفات وأسعار أرخص سيارة بالسوق المصري

سيارات سوزوكي.. يبحث الكثير من المستهلكين عن أرخص سيارة في السوق المصري خلال عام 2025، وكانت سيارات سوزوكي اسبريسو النسخة الأوتوماتيك هي الأرخص محليًّا في السوق المصري وفق الأسعار السيارات الأخري حيث يصل سعرها 550 ألف جنيه.



مواصفات سيارات سوزوكي إسبريسو

زودت سيارات سوزوكي إسبريسو بمحرك 3 سلندرات سعة 1000 سي سي بقوة 68 حصانًا وعزم دوران 90 نيوتن متر وتتصل السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، وتنقل القوة للعجلات الأمامية.

وتأتي السيارة وفق هذه المواصفات بقدرة على التسارع إلى 100 كم في الساعة في 14.3 ثانية مع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 150 كم في الساعة.





وتأتي السيارة بطول يبلغ 3.5 متر وعرض 1.5 متر وارتفاع 1.56 متر مع عجلات قياس 14 بوصة وحقيبة خلفية 239 لترًا وتتسع السيارة لخمس مقاعد مع خزان وقود 27 لترًا.

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