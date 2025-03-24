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رياضة

أقرب الناس إلى والدي حاربوني في الملاعب، كريم حسن شحاتة يروي تفاصيل مؤثرة

كريم حسن شحاتة، فيتو
كريم حسن شحاتة، فيتو

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن معاناته الشخصية كلاعب ناشئ، حيث قال إنه كان موهوبًا لكن سفره المستمر مع والده، الذي كان يدرب فرقًا خارج مصر، أثر على استقراره الكروي.

 

السفر مع والدي أثر سلبيا في مسيرتي الكروية

وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه ظل يسافر مع والده حتى سن 17 عامًا، حيث كان يتدرب في الخارج لكنه لم يكن يلعب بشكل رسمي، خاصة وأن دول الخليج لم تكن تضم لاعبين أجانب في فرق الناشئين آنذاك. 

وأكد أن هذا الوضع أثّر على تطوره من حيث اللياقة البدنية والاستمرارية، وهي عناصر أساسية في بناء لاعب كرة القدم منذ الصغر.

 

تعرضت لمعاملة قاسية من أصدقاء والدي

وأضاف أنه عندما عاد إلى مصر واستقر فيها، واصل العمل على تطوير نفسه، لكنه واجه تحديًا آخر يتمثل في الصورة النمطية عن أبناء النجوم، حيث يعتقد البعض أنهم يحصلون على الفرص بالمجاملات. 

وأوضح أن هذا الأمر لم يكن صحيحًا في حالته، بل على العكس، تعرّض لمعاملة قاسية حتى من أقرب المقربين لوالده في الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أنه واجه صعوبات شديدة في إثبات نفسه.

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كريم حسن شحاتة الإعلامي كريم حسن شحاتة حسن شحاته برنامج خط أحمر الإعلامي محمد موسى

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