160 ألف جنيه مرة واحدة، تراجع أسعار بيجو 2008 موديل 2025 خلال مارس

سيارات بيجو، تراجعت أسعار سيارات بيجو في السوق المحلي لأول مرة منذ الزيادات المتواصلة، وشملت طرازات بيجو 2008، وبلغ قيمة التراجع نحو 160 ألف جنيه.



أسعار بيجو 2008 موديل 2025 خلال شهر مارس الجاري

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية بيجو، كافة الموزعين والتجار بالتراجع الذي شهدته سيارات بيجو خلال شهر مارس وجاءت أسعار بيجو 2008 كالتالي كموديل 2025:



أول فئة أكتيف غير متوفرة وآخر سعر لها مليون و69 ألفًا و990 جنيهًا.



أللور بسعر مليون و500 ألف جنيه بدلًا من مليون و660 ألف جنيه بخفض 160 ألف جنيه.



جي تي بسعر مليون و650 بدلًا من مليون و800 ألف جنيه بخصم 150 ألف جنيه.



مواصفات محرك بيجو 2008 فيس ليفت

وحصلت السيارة على نفس المحرك السابق بدون تغيير وهو محرك 1200 سي سي بقوة 130 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. ويمكن للسيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 9.3 ثانية.





وجاءت السيارة بطول إجمالي بلغ 4.3 متر وعرض 1.55 متر وارتفاع 1.55 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر وحقيبة خلفية تتسع إلى 434 لترًا من الأغراض.

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