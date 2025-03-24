النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حريق شقة سكنية بالبساتين

صرحت نيابة البساتين الجزئية بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر حريق نشب فى شقة سكنية داخل عقار بمنطقة البساتين، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مصرع شاب فى حريق شقة سكنية بالبساتين

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة البساتين ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ.

وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات والسيطرة على الحريق، وتبين مصرع شاب أثر احتجازه داخل الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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