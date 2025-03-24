إجمالي السيارات الأوروبية الأكثر مبيعًا في السوق المصري خلال أول شهرين من عام 2025

استعرض التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات الاميك، اجمالي السيارات الأوروبية التي تم شراء هلال الربع الاول من عام 2025، وكانت السيارات الأوروبية حققت أكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة السابقة من 2025.





أكثر الشركات الأوروبية مبيعًا للسيارات بمصر

ونرصد في التقرير التالي ترتيب أكثر شركات السيارات الأوروبية تحقيقًا للمبيعات في مصر وفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك وهي كالتالي:

1- مرسيدس وباعت 1543 سيارة.

2- فولكس فاجن بعدد 1030 سيارة.

3- سكودا 905 سيارة.

4- بيجو بعدد 751 سيارة.

5- فيات بعدد 736 سيارة.

6- سيات بعدد 719 سيارة.

7- رينو بعدد 712 سيارة.

8- BMW بعدد 614 سيارة.

9- أودي وباعت 491 سيارة.

10- سيتروين ونجحت في بيع 358 سيارة.

11- أوبل 308 سيارة.

12- كوبرا 108 سيارة.

13- بورش 97 سيارة.

14- لاندروفر 87 سيارة.





مرسيدس تتفوق في المبيعات على BMW وأودي



تصدرت مرسيدس صدارة الترتيب ويستمر هذا الأمر منذ فترة من الوقت وتقترب المنافسة بينها وبين فولكس فاجن ولكن بفارق يصل الي 500 سيارة مما يعني أن كفة مرسيدس راجحة بقوة عن باقي الشركات الأوروبية في السوق خاصة منافسيها الأقرب BMW وأودي وهناك فارق يزيد على 100% بين مبيعات مرسيدس ومبيعاتهما.

وتبلغ مبيعات BMW وأودي معًا أقل من مبيعات مرسيدس.

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