مياه سوهاج تعلن عن أرقام مسئولى شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال العيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال أجازة عيد الفطر، وذلك فى الفترة من الأحد الموافق 30 مارس 2025 وحتى الأربعاء الموافق 2 ابريل من نفس العام، وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج إن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولى مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة على أن تعمل تلك المراكز فى الفترة من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا بجميع المراكز.

وأوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بالشركة انه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني فورى في اى وقت ومن اى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة وانه يوجد 3461 ماكينة دفع الكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

وأوضحت إنجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية والاعلام انه تم الاعلان عن خطوات التعامل مع العدادات مسبقة الدفع والتى تشمل 8 خطوات لتعريف المواطنين بكيفية التعامل مع العدادات مسبقة الدفع حتى يتمكنوا من التعامل بسهولة مع العداد.

وأوضح اسامة محمد العارف مدير إدارة الخط الساخن ان الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.

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