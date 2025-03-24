مياه الشرب بسوهاج تعلن الطوارئ لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال العيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة وذلك لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم لبحث استعدادات الشركة خلال فترة العيد من خلال تواجد رؤساء قطاعات الشركة خلال 24 ساعة خلال تلك الفترة واستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن 125 وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة.



مياه الشرب بسوهاج تعلن الطوارئ لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الفطر

وأكد رئيس مياه سوهاج على استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وأنه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

تزايد استهلاك المواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك لتنظيف المنازل وغسيل السجاد

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خاصة مع تزايد استهلاك المواطنين مع اقتراب عيد الفطر المبارك لتنظيف المنازل وغسيل السجاد وكذلك عدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذى يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال مفاجئة.



وأوضح الكيميائى مصطفى حفني مدير غرفة العمليات والطوارئ لأنه تم يتم متابعة تشغيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى والاعطال هذا بالاضافة الى جاهزية فرق الصيانة لإصلاح جميع اعطال شبكات مياه شرب والصرف الصحي التى قد تحدث خلال تلك الفترة والتى تغطي مراكز وقري ومدن المحافظة المخدومة.

تلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125

وأوضح أسامة محمد العارف مدير إدارة الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.egلبحثها وحلها على الفور.

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