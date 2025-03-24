حالة طقس الثلاثاء، شبورة مائية على هذه الطرق

أعلنت هيئة الارصاد الجوية وجود شبورة مائية غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية طط على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يستمر الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة, ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى:18

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