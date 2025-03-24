استعدادات مبكرة لمواجهة الصيف، وزير البترول يؤكد تنسيق الجهود مع الكهرباء

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على التخطيط المبكر والاستعداد الجيد لفصل الصيف هذا العام، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كفريق عمل واحد فى إطار العمل الحكومى التكاملى لتلبية احتياجات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.



وأوضح الوزير أن الوزارتين تعملان على تكثيف التنسيق بين فرق العمل من الجانبين استعدادا لفصل الصيف عبر آليات تنسيق فعالة واجتماعات دورية لمراجعة خطط الاستعداد لهذه الفترة وضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي طارئ.

نتائج أعمال الشركة المصرية للغازات الطبيعية

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية ( جاسكو ) لمناقشة واعتماد نتائج أعمال عام 2024.

وأكد بدوى خلال الاجتماع على أهمية الشبكة القومية للغازات الطبيعية التى تقوم شركة جاسكو بتشغيلها وإدارتها كشريان حيوى لإمداد المستهلكين وقطاعات الاقتصاد والإنتاج المختلفة بالطاقة، مشيرا إلى ماتقدمه الشبكة القومية والقائمون على تشغيلها من اداء ومجهود متميز يخدم 120 مليون مصرى فى جميع انحاء الجمهورية، موجها الشكر والتقدير لفرق عمل جاسكو في مختلف مراكز عملها الرئيسية والفرعية فى المحافظات علي مستوي الجمهورية.

و تابع الوزير خلال الجمعية الاستعدادات لتوفير البنية التحتية اللازمة فى الشبكة القومية لإستيعاب واستقبال كميات الغاز الطبيعى من سفن التغييز الجديدة FSRU فى منطقة السخنة لاستقبال الغازالطبيعى المسال المستورد وتحويله للحالة الغازية، كما وجه بالعمل على صياغة رؤية متوسطة الآجل تساعد فى سرعة تحديد الاحتياجات من البنية التحتية والخطوط اللازم انشاؤها لاستيعاب اى كميات جديدة من الغاز الطبيعى.

فيما وجه الوزير بسرعة التنسيق الفعال مع الجهات المختلفة والمحليات اضمان حماية وتأمين خطوط الشبكة القومية وسلامتها اثناء اعمال الحفر وإقامة المشروعات التى يتم القيام بها فى مناطق تمتد فيها خطوط الغاز حفاظا على السلامة العامة.

كما أكد الوزير على أهمية تحقيق التنوع بين الجنسين فى الوظائف والتخصصات الهندسية والفنية وتعزيز الاستعانة بالكفاءات من الاناث فى هذه الوظائف وزيادة تمثيلهن فيها خاصة مع امتلاكهن الكفاءة والمهارات اللازمة لتقديم أداء متميز فى هذا المجال.

واستعرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو نتائج الأعمال خلال عام 2024، حيث بين ان الشركة تعمل علي عدد من المحاور الأستراتيجية لوزارة البترول وفى مقدمتها تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز، حيث بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية حوالى 64 مليار متر مكعب، كان لقطاع الكهرباء النصيب الأكبر منها بنسبة 56 % من إجمالى الكميات المنقولة لتلبية إحتياجات هذا القطاع الحيوى من الوقود لمواجهة الزيادة المضطردة لمعدلات إستهلاك محطات الكهرباء، وأشار إلى الدور الذي يقوم به مركز التحكم القومي في تشغيل الشبكة ومتابعتها من خلال 12 مركز تحكم فرعي واخر تبادلي في دهشور مع الجاهزية لحالات الطوارئ والقدرة على إجراء المناورات التشغيلية في الشبكة لضمان انتظام إمدادات الغاز للمستهلكين مثل قطاعات الكهرباء والصناعة.

وفي مجال تطوير البنية التحتية للشبكة القومية، أوضح أن جاسكو تعمل على الإسراع بتنفيذ الخطوط اللازمة لإضافة نقاط دخول واستلام جديدة للغاز في الشبكة من سفن التغييز الجديدة التي ستعمل خلال الصيف في منطقة السخنة، فيما تم الانتهاء من تنفيذ ازدواج خط عبر سيناء وجار العمل علي الجزء الثاني من مشروع ازدواج الخط، بالاضافة الي البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الهامة لتدعيم الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استلام ونقل كميات إضافية من الغاز الطبيعى، وبلغ إجمالى أطوال الخطـــــوط الرئيســـية للشبكة القومية للغازات الطبيعية مع نهاية عام 2024 إلى 8200 كم وبطاقة نقل قدرها 262 مليون متر مكعب / يوم.

وأكد على أهمية دور المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط PIMCOE التابع للشركة في الحفاظ علي اصول الشبكة، والذي قام بفحص 840 كم من خطوط الشبكة القومية بالاضافة الي 700 كم من الخطـــوط التابعة للشركات الشقيقة.

كما أوضح المهندس ياسر صلاح الدين مايتم من جهود لحماية خطوط الشبكة من خلال المرور والمتابعة الدورية لاكتشاف اي تعديات عليها حيث تم إزالة 72 تعدي، والتنسيق الدائم مع الجهات المسئولة عن المشروعات الانشائية في مسارات الخطوط.

معالجة الغاز وفصل المشتقات

واستكمالًا لدور جاسكو المتميز فى مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية، فقد تم خلال عام 2024 إنتاج 1,9 مليون طن من المنتجات لتامين احتياجات مصانع البتروكيماويات، وزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلى، كما تم إنتاج البروبان التجارى وتصديره للأسواق العالمية، وجار الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع غازات الصحراء الغربية( الخط الرابع ) لاستيعاب زيادة إنتاج حقل ريفين وحقول البحر المتوسط ليكون جاهزا للأفتتاح في الربع الثالث من العام الحالي.

كما أضاف أن توسعات محطة ضواغط دهشور ستبدأ العمل في الربع الثاني من العام الحالي لتعزيز دور المحطة في نقل كميات الغاز اللازمة لمواجهة متطلبات الاستهلاك الحالية والمستقبلية في صعيد مصر خاصة مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للقري ضمن مشروع حياة كريمة.

ولفت الي أنه تم اضافة نشاط نقل الهيدروجين والتقاط ثاني أكسيد الكربون الي أنشطة الشركة، ويجري تنفيذ خطة لبناء القدرات للعاملين بالشركة، وعمل دراسات تقنية ونماذج محاكاة، ونعمل علي التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة انشاء ممر لنقل الأمونيا الخضراء وتسهيلات التخزين بميناء السخنة.

وفى إطار تحقيق إستراتيجية التحول الرقمى الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من برنامج "تحديث منظومة ادارة موارد الشركة (ERP)" والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة (SAP) وجارى الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للبرنامج.

كما أكد رئيس جاسكو على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية بإعتبارها من أهم ركائز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية مما أسفر عن عدم حدوث اى حالات وفيات او اصابات جسيمة بالاضافة الي تحقيق مؤشرات أقل بكتير من المعدلات العالمية طبقًا والاتحاد الدولى لمنتجى النفط والغاز IOGP ، كما تحرص الشركة على تنفيذ كافة السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية مما أدي لتحقيق وفر في إستهلاك الطاقة قدره 122 الف ميجاوات ساعة وخفض الإنبعاثات من ثانى أكسيد الكربون بحوالى 27 الف طن مكافئ.

اما بالنسبة لمجهودات الشركة في مجال المسئولية المجتمعية فقد تقديم الدعم لمدرستى على بن ابي طالب والعامرية الثانوية الصناعية بالأسكندرية بالاضافة الي المشاركة في إنشاء 2 كوبرى مشاة بمنطقة مرغم بالإسكندرية، وتوقيع بروتوكول لتطوير قرية الساحل البدري في سوهاج وإعادة تأهيل منازلها.

خطة مشروعات جاسكو المستقبلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي.

حضر اعمال الجمعية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركه المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشؤون التجارية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسبة امل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشؤون المالية والاقتصاديه والمهندس أسامة السمنودي نائب رئيس شركة ايجاس للعمليات والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس وليد لطفي رئيس شركه بتروجت والمهندس وائل جويد رئيس شركه غاز مصر والمهندس وائل لطفي رئيس شركة انبي والمهندس محمد قنديل رئيس شركه مودرن جاس وقيادات شركة جاسكو.

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