بمناسبة يوم المرأة العالمي، المركزي للإحصاء: 17.1% معدل البطالة للإناث.. 16% مقدار تمثيل السيدات في الحكومة 2024.. ونسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 49.6%



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديرًا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة

وفيما يلى اهم المؤشرات

وفقا لتقديرات السكان في1/1/2025 (بيانات أولية)



بلغ عدد السكان المصريين بالداخل (107.3مليون نسمة)

حيث مثلت الإناث منهم 52.2 مليون نسمة بنسبة 48.6%.

بلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100أنثى).



وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى(2023/2024)



بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي49.6% مقابل 50.4% للذكور.



وفقا لبيانات النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى عام (2023/2024)



تباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي:



23.6% مرحلة التعليم قبل الابتدائي.



104.5% المرحلة الابتدائية (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل).

106.1% المرحلة الإعدادية.



41.6%الثانوي العام، الثانوي الفني (16.7% تجارى،11.7% صناعي،.......الخ).



بلغ معدل التسرب في عامي (2021/2022 - 2022/2023) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي

بينما بلغت 0.7% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل0.6% للذكور فى نفس العام.



وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام2023



ارتفع عدد عقود الزواج عام 2023 حيث بلغ 961220عقد مقارنًا بعام 2022 حيث كان929428 عقد.



انخفاض عدد حالات الطلاق إلى 265606حالة عام 2023 مقارنًا بعام 2022 حيث كانت269834حاله طلاق.



وفقا للبيانات الأولية لبحث القـــــــوى العاملة عام 2024



بلغت مساهمة المرأة في قوة العمل16.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل70.3% للذكور.



بلغ معدل البطالة للإناث17.1% مقابل4,2% للذكور.



بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4%. للذكور.



بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور.



بلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 29.3% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية8.1%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين10.8%،المشتغلات في الزراعة والصيد18.5%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.7%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.



المرأة في مواقع صنع القرار عام (2023 /2024):



حصلت المرأة على4حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة.



مثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024.



شاركت المرأة بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ وذلك في اخر تجديد للمحافظين عام 2024.



حصاد أنشطة المجلس القومى للمرأة2024:

في مجال التمكين السياسي

قام المجلس بعمل حملة " مصر بتناديكى من جديد" رسالة صوتية موجهة من رئيسة المجلس لنساء مصر لتشجعيهن على المشاركة والأدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024.



إعداد دليل تدريبي للتوجيه الوظيفي لرفع مهارات السيدات بالمستويات التنفيذية لتقلد المناصب العليا.

في مجال التمكين الإقتصادى



تم عقد 6 دورات لصاحبات المشروعات الصغيرة استفادت منها 98 سيدة بالقرى الأكثر تصديرا للهجرة الغير شرعية بمحافظات المنيا والغربية والبحيرة والأقصر



تنفيذ عدد من الندوات عن أهمية الشمول المالى والرقمى ومجموعات الإدخار والإقراض الرقمية بالتعاون مع البنك الكويتى الوطنى واستهدفت 176 سيدة.



في مجال التمكين الاجتماعي



تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة حيث ناقشت اللجنة وضع المرأة ذات الإعاقةفى قانون الأحوال الشخصية، والمفاهيم الخاطئة حول الإعاقة وكيفية تغيرها، وأشكال العنف التى تواجهها المرأة ذات الإعاقة، والإطارالحقوقى للمرأة ذات الإعاقة. وإعداد إستمارة إستبيان لرصد الواقع الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى للجنة اعداد تقرير نهائي يوضح وضع المرأة ذات الإعاقة بقانون الأحوال الشخصية.



برنامج التوعية بالقضية السكانية) جلسات دوار (تم عمل 12.395 جلسة دوار(677,526 سيدة/ 149,607 رجل)

في مجال الحماية



المشاركة بفاعليات الدورة التأسيسية الثانية عشر لأعضاء النيابة العامة الجدد، لاستعراض جهود المجلس في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، والتعرف على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصرمثل اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضدالمرأة.



إقامة ورشتين عمل استهدفت 138 عضو/ة من أعضاء وعضوات النيابة العامة حول الإطارالتشريعي لجرائم العنف ضد المرأة وقوانين الأسر.

اليوم العالمي للمرأة

وجاء الإحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 8 مارس عام 1909 حيث قامت الآلاف من عاملات النسيج بالتظاهر في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبت هذه المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وكانت حركة "الخبز والورد" قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل.

وكان الاحتفال الأول بهذه المناسبة تخليدًا لتلك الاحتجاجات ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على صعيد العالم كله ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار"الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"وبهذه المناسبة يصدر الجهاز في هذا اليوم بيانًاً صحفيًاً يستعرض فيه أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

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