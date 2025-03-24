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رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة من بتروجيت

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة. 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته عصر غد الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

فاز فريق بتروجت على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على إستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

 

مباراة الزمالك وبتروجيت 

وأهدر ناصر ماهر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد ما تصدى لها عمر صلاح حارس مرمى بتروجيت.

وفي الدقيقة 23 احتسبت حكم المباراة ركلة جزاء لـ بتروجت وبعد العودة لتقنية الفيديو عاد في قراره وألغى ركلة الجزاء.

وسجل توفيق محمد الهدف الأول لـ بتروجت في شباك الزمالك بالدقيقة 57 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى.

فيما تعادل الزمالك بالدقيقة 69 عن طريق ناصر ماهر برأسية متقنة.

وسجل أحمد فاروق هدف بتروجيت الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 90 ليمنح الفريق البترولي 3 نقاط غالية.

تشكيل الزمالك ضد بتروجيت:

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود  – سيف جعفر  - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك.
- سموحة.
- مودرن سبورت.
- بتروجيت.
- الجونة.

 

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلًا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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