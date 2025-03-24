نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف بمركز العياط

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز ومدينة العياط لمتابعة سير العمل في مشروعات التطوير والرصف.

متابعة مشروعات الرصف والتطوير بالعياط

وتفقد نائب المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع السلخانة الذي يربط طريق مصر أسيوط، بالإضافة إلى متابعة أعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع الجمهورية الممتد من شارع الجيش حتى طريق مصر أسيوط، وأكد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لضمان جودة الأعمال.

كما تابع النائب أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع كافتيريا برج العرب ومتفرعاته، إلى جانب شارع عبده السيد ومتفرعاته، مشددًا على أهمية رفع معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

تأكيد على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ

وخلال جولته، وجه الشهابي المسؤولين بضرورة العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات المقدمة لأهالي العياط.

متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء

وفي ختام جولته، تفقد نائب المحافظ المركز التكنولوجي بمجلس مدينة العياط لمتابعة نسب إنجاز ملفات التصالح على مخالفات البناء. وأكد على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، مع العمل على تذليل أي عقبات تواجههم لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للقوانين المنظمة.

التنسيق بين الجهات المعنية

رافق نائب المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين من مركز ومدينة العياط، إلى جانب مسؤولي مديرية الطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وشركة كهرباء جنوب القاهرة، وممثلي الشركة المنفذة للأعمال، مشيدا بجهود الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة.

التزام الجيزة بتطوير البنية التحتية

تأتي هذه الجولات الميدانية ضمن خطة محافظة الجيزة لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتطويرية، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة المرافق العامة.

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